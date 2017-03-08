台中屯區捷運計畫追加經費加速建設「大平霧系統」捷運路網
台中市政府繼成功爭取交通部同意捷運藍線計畫後，再於106年度追加編列1千萬元規劃屯區捷運路線，由文心南路捷運綠線大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至北屯接回綠線。預定今年底完成可行性評估後，送交通部審查。交通局長王義川說，「大平霧系統」將與綠線形成一個完整的環狀路網。
王義川指出，大里、霧峰、太平地區人口、交通快速成長，除「雙港輕軌」延伸至大里、霧峰計畫外，市府今年追加預算辦理「台中輕軌捷運系統第2期路網可行性研究」，提出另一條「大平霧系統」；從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。
王義川說，連結海線沙鹿至台中火車站的捷運藍線計畫，去年底已獲交通部複審通過；雙港輕軌從台中港、台中國際機場進入水湳經貿園區，並與捷運綠線銜接，進入干城轉運中心後也將進入大里霧峰地區，預定今年完成可行性研究報請交通部審核。捷運綠線延伸至彰化可行性研究，去年底函報交通部審查。
交通局8條主要運輸走廊，包含「台中火車站-東海-沙鹿-台中港」、「台中火車站-水湳-台中國際機場-沙鹿-台中港」、「台中火車站-北屯-潭子-豐原」、「台中火車站-大慶-烏日」、「台中火車站-大里-霧峰」、「台中火車站-太平-大坑」、「大里-太平-霧峰」、「豐原-神岡-大雅-西屯」。
王義川強調，前5條廊帶與大台中山手線、捷運藍線、雙港輕軌軌道路網相符，其餘3條也進行軌道系統可行性評估，將爭取中央支持，加速建設台中軌道完整路網。
(中時)
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