林志穎雙胞胎兒躲貓貓 眾人融化嘆「史上最萌兄弟」

陳若儀曬林家雙胞胎兒玩樂照，畫面呆萌力引爆，可愛得讓眾人融化。(取材自陳若儀IG、林志穎微博)

林志穎與陳若儀夫妻檔DNA超強，7歲大兒子Kimi上綜藝節目，俊俏模樣迷倒一票姊姊、阿姨，而前年林家又添男丁，一對雙胞胎兒Jenson與Kyson也不負眾望，神繼承爸媽優點，長長睫毛、大眼睛竟不輸賈靜雯家的「最小網紅」咘咘，昨天陳若儀難得在IG曬兒子，畫面威力超驚人，把眾人都萌哭了！

林志穎夫妻倆雖坐擁3個超可愛星二代，但卻選擇不當曬娃魔人，昨天陳若儀難得更新寶寶近照，只見兩兄弟穿著灰色膨膨裝，一個扶椅子，一個手拿飲料蹲著瞧，兩人像是在玩躲貓貓，身材比例相當逗趣不說，那小臉更是可愛到不行，整個畫面呆萌力引爆，讓網友直呼受不了，封雙胞胎為「史上最萌兄弟」，更說父子4人若站在一起，「畫面一定很不得了」。

(中時電子報)