三民二戶所與義大大昌醫院攜手合辦公益活動歡度婦女節。（吳江泉攝）

會場並發起「捐發票，添好運」活動。（吳江泉攝）

高雄市三民二戶所首創與轄區義大大昌醫院合作，今（8）日舉辦「慶祝國際婦女節」免費衛教諮詢公益活動，邀請高市新住民姊妹一同參與，感受戶所的熱情及對市民朋友身心健康的重視。

婦女節源自1857年3月8日，美國紐約的製衣和紡織女工走上街頭，抗議惡劣的工作條件和低薪，2年後的3月，這些婦女組織了第一個工會。後來幾年的3月8日，世界各地都有不同的婦女抗議遊行活動。而聯合國自1975年起，將每年的3月8日訂為國際婦女節。提醒各界重視婦女問題，建構友善婦女的社會環境，並紀念在那些時代中，挺身而出果敢的女性們。

民政局副局長陳淑芳表示，現代女性在社會中所扮演的角色不斷地蛻變成長，被賦予的責任也相對提高，婦女同胞們對家庭、社會及台灣這片土地的貢獻與付出，是相當令人敬佩的。高市在促進婦女權益及性別平權的政策上，一直長期耕耘不遺餘力，屢有創新與獲獎。

她說，除了有全台灣第一個為女性休閒、成長、發聲的「婦女館」，去年民政局推出的同志婚姻註記，更獲得行政院金馨獎特優第1名殊榮。近幾年來，來自各國的新住民女性逐漸增多，戶政所陸續開辦各項溫馨措施協助新住民落地深根、安居樂業，期使戶所成為新住民朋友最友善、最有力的「後頭厝」。

活動以「血壓計捐贈儀式」揭開序幕，依據國民健康局調查資料顯示，15歲以上民眾的高血壓盛行率：男性為24.9%，女性為18.2%；65歲以上國人的高血壓盛行率則高達56.6%。然而有三分之一的人根本就不知道自己患有高血壓，同時有一半的人從來都不量血壓。

義大大昌醫院院長張基昌表示，高血壓是導致中風、殘障甚至死亡的主要危險因子，定期測量、控制血壓可降低腦中風及心肌梗塞發生。義大大昌醫院本著回饋社會的理念，捐贈血壓計供日後戶所洽公民眾使用，今日同時提供骨質密度測量、血壓測量衛教、戒菸宣導、器官捐贈勸募、與醫師喝下午茶醫療諮詢等多項衛教宣導，傳遞正確醫療觀念，為市民健康盡一份心力！更希望能拋磚引玉，鼓勵各界投入公益活動中。

戶所主任吳淑惠表示，三民二戶所持續推出各項創新加值做法來服務民眾，如開辦「高市第3胎以上新生兒健保費補助申請」簡訊通知服務，貼心提醒新生兒父母期滿記得提出申請。本區65歲以上老年人人口佔總人口數11.67%，我們設置免抽號優先受理愛心櫃台、行動戶政所、戶政e指通APP等便利措施服務長者，希望這台血壓計未來能關照更多長輩的健康。

會場並發起「捐發票，添好運」活動，邀請市民朋友一起捐贈5張紙本發票，兌換精美禮品1份，募得發票全數捐贈華山基金會三民愛心天使站，讓愛心無限延。

(中時)