桶裝飲料 高市查1楊桃汁疑甜味劑過量
常買桶裝飲料嗎？高市衛生局稽查楊桃湯、青草茶等桶裝冷飲生菌數和防腐劑含量共30件，結果有1件位在林園區的楊桃湯疑含過量甜味劑，已移請源頭供應商轄管屏東縣政府辦理。
高雄市衛生局在年初稽查傳統桶裝飲料攤商共30家，抽驗飲料30件，檢驗防腐劑(己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸)、甜味劑及生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群等微生物量。
結果，其中2件楊桃汁初驗微生物不合格，限期改善後複查抽驗合格，不過，其中1件被檢出甜味劑與規定不符，高雄市衛生局追查楊桃原汁供應商是位於屏東縣，已移請屏東縣政府衛生局後續辦理。
高雄市衛生局說，楊桃汁檢出甜味劑(糖精0.1g/kg及環己基(代)磺醯胺酸0.67g/kg)，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料不得添加甜味劑；經查業者於楊桃汁自行添加話梅，但是衛生局抽驗話梅未檢出甜味劑，為釐清飲品添加物使用是否符規定，全案移交屏東縣政府。
高雄市衛生局說，甜味劑環己基(代)磺醯胺酸，甜度約為等量蔗糖的30到60倍，若長期過量食用會引起腎小管壞死、腹瀉、腸黏膜損傷及小腸擴大。
高雄市衛生局指出，甜味劑不符食品添加物使用範圍及限量規定者，將依違反食安法裁處新台幣3萬元至300萬元。1060308
(中央社)
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