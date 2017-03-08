台大論文案 科技部研究誠信辦公室不介入

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因應國內學術論文造假風波，科技部擬1至2週內成立研究誠信辦公室，扮演「檢察官」角色，加速審查處理過程。由於台大案已經在進行審查，研究誠信辦公室不會介入干涉。

立法院今天召開教育及文化委員會，科技部長陳良基列席備詢，會前針對該案表示，科技部面對台大學術倫理案一定會積極處理，現階段將分別透過 4個面向來處理，預計 2週提出審查報告，並將成立研究誠信辦公室，協助研究人員不要誤觸法規。

民進黨籍立法委員何欣純表示，台大學術倫理案猶如一場連續劇，還沒有完結篇。如果上述研究誠信辦公室來得及成立，將如何處理台大案，編制跟專責內容如何運作。

陳良基表示，由於台大論文案目前已經正在處理中，不會由研究誠信辦公室介入干涉。他強調，現階段的調查會尊重科研人員專業，會就科學證據做出行政處分。

研究誠信辦公室預計 1至2週內成立，估計將有4位專職人員，指定參事擔任辦公室主任，並非臨時性組織，主要建立學術倫理相關的資料庫及樣態分析。一部分將針對研究人員進行相關學術倫理的教育，如果真正發生違法事實，也會扮演檢察官的角色，利用資料庫比對，加速未來審查處理過程。

民進黨籍立法委員許智傑則質疑，今年 1月科技部修改學術倫理案件處理及審議要點，只是搬移部分條文，但違反學術倫理的樣態，從捏造、竄改、抄襲、一稿多用等嚴重程度各不相同，哪些情況該追回多少經費，應在辦法內明定。

陳良基對此回應，研究誠信辦公室會依照國際慣例分類，若有明確的樣態類型，會訂定因應的明確處分，半年內會完成具體辦法修正內容。1060308

(中央社)