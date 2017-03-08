不再貴參參 風災復耕蓮霧將上市

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去年颱風接連重創高屏蓮霧產區，造成今年春節前至今市場上蓮霧量少價揚，每公斤新台幣100、200元，高雄區農業改良場表示，災後復耕蓮霧3月中旬後上市，即將平價供應。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月8日

去年颱風接連重創高屏蓮霧產區，造成今年春節前至今市場上蓮霧量少價揚，每公斤新台幣100、200元，高雄區農業改良場表示，災後復耕蓮霧3月中旬後上市，即將平價供應。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月8日

去年颱風接連重創高屏蓮霧產區，造成今年春節前至今市場上蓮霧量少價揚，每公斤新台幣100、200元，高雄區農業改良場表示，災後復耕蓮霧3月中旬後上市，即將平價供應。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月8日

去年颱風接連重創高屏蓮霧產區，造成今年春節前至今市場上蓮霧量少價揚，每公斤新台幣100、200元，高雄區農業改良場表示，災後復耕蓮霧3月中旬後上市，即將平價供應。

以往高屏地區蓮霧的產季主要調節在11月至隔年4月，去年因為莫蘭蒂及梅姬颱風重創高屏蓮霧產區，今年1月底至3月初蓮霧供貨形成空窗期，台北批發市場蓮霧單日平均價在2月上旬飆破每公斤新台幣260元，至3月初都還維持在每公斤100元。

高雄區農業改良場長林景和表示，颱風後重新催花的蓮霧植株目前果實已經逐漸轉紅，預期3月中旬以後將能足量平價供應市場。

林景和說，春果蓮霧從花芽形成到採收掛樹期長達120天，加上今年高屏地區冬天雨水少、日照充足且日夜溫差大，正適合蓮霧果實的發育，無論色澤、糖度、香氣或口感都是上品，錯過可惜。1060308

(中央社)