人工照養近1年 斑哥條紋羚終自立

北市動物園斑哥條紋羚「小蓉」因媽媽拒絕哺乳，保育員緊急進行人工哺育，不分晝夜照養，「小蓉」健康長大，已能自立。

「小蓉」在104年12月呱呱落地，因媽媽初次生產，沒有經驗而拒絕哺乳，非洲動物區保育員、獸醫師與營養調配人員啟動人工哺育，就像照顧人類小嬰兒一樣，每4個小時要餵食一次，白天由經驗豐富的保育員照顧、半夜則由住在動物園附近的保育員到園內照顧。

動物園發言人曹先紹表示，「小蓉」4個月大時學習吃固體食物，體重也慢慢往上升，不過，因採人工哺育，「小蓉」好一段時間都單獨被照料，直到去年11月才搬回斑哥條紋羚居住場所、今年1月試著融入群體。

不過，其他羚羊初見「小蓉」，都不願與其同處一室，保育員特地幫「小蓉」舉辦相見歡派對，以及在欄舍放置食物，吸引其他羚羊們到欄舍內，相處次數增加後，也就習慣「小蓉」的存在。

「小蓉」在欄舍待習慣後，對踏入戶外展場總躊躇不前，即使在表姊帶領下也沒用，最後還是由保育員用「小蓉」最愛的桑葉引誘牠，並一步一步親自帶領，終於打破恐懼，「小蓉」終能自立。1060308

(中央社)