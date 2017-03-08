產官學簽約合作 彰縣推廣風力發電

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彰化縣政府、上緯能源公司、大葉大學以及麥格理海洋發展公司簽訂合作備忘錄，共同推廣發展離岸風力發電。

彰化縣長魏明谷說，縣府與多家廠商簽下合約推廣離岸風力發電，今天的簽約希望風力發電的產業鏈在彰化生根。

彰化縣政府、上緯新能源股份有限公司、麥格理海洋發展有限公司以及大葉大學今天簽訂合作備忘錄，出席的貴賓則有彰化縣長魏明谷、大葉大學校長歐嘉瑞、上緯公司董事長蔡朝陽以及麥格理資本有限公司董事總經理約翰傑克曼(John Jackman)等人。

魏明谷致詞時說，今天的簽約對彰化縣來說是新的里程碑，彰化縣政府先前和多家廠商簽約推廣離岸風力發電，總投資額已經超過1兆，今天很高興能和業者以及學校合作，一起打造2025年非核家園的理想。

魏明谷表示，學校開辦相關課程訓練人才，希望讓風力發電的產業鏈在彰化生根，根留彰化，縣府也會盡全力排除投資障礙。

大葉大學校長歐嘉瑞則說，風力發電不只提供再生能源，也開創不少工作機會，學校設有電機工程學系、機械與自動化工程學系等系所，未來學校會利用機電與綠能科技專長，結合上緯公司的產業實務經驗，培育風力發電的維修人才。1060308

(中央社)