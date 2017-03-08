產官學簽約合作 彰縣推廣風力發電
彰化縣政府、上緯能源公司、大葉大學以及麥格理海洋發展公司簽訂合作備忘錄，共同推廣發展離岸風力發電。
彰化縣長魏明谷說，縣府與多家廠商簽下合約推廣離岸風力發電，今天的簽約希望風力發電的產業鏈在彰化生根。
彰化縣政府、上緯新能源股份有限公司、麥格理海洋發展有限公司以及大葉大學今天簽訂合作備忘錄，出席的貴賓則有彰化縣長魏明谷、大葉大學校長歐嘉瑞、上緯公司董事長蔡朝陽以及麥格理資本有限公司董事總經理約翰傑克曼(John Jackman)等人。
魏明谷致詞時說，今天的簽約對彰化縣來說是新的里程碑，彰化縣政府先前和多家廠商簽約推廣離岸風力發電，總投資額已經超過1兆，今天很高興能和業者以及學校合作，一起打造2025年非核家園的理想。
魏明谷表示，學校開辦相關課程訓練人才，希望讓風力發電的產業鏈在彰化生根，根留彰化，縣府也會盡全力排除投資障礙。
大葉大學校長歐嘉瑞則說，風力發電不只提供再生能源，也開創不少工作機會，學校設有電機工程學系、機械與自動化工程學系等系所，未來學校會利用機電與綠能科技專長，結合上緯公司的產業實務經驗，培育風力發電的維修人才。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。