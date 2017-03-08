女模案毛帽女好無辜 證實為藝人黃甄妮

小模命案出現逆轉，監視器畫面中被認為是共犯的「毛帽女」並非梁女，而是藝人黃甄妮。黃也在臉書上說，「每一個生命都是好不容易的，不是嗎？」網友認為她很衰，應該去拜拜。

陳姓外拍女模命案日前案情大逆轉，被嫌犯程姓男子指稱涉案的梁女獲釋，而監視器畫面中疑似為梁女的「毛帽女」，也證實是藝人黃甄妮。

黃甄妮7日也在臉書上說，「每一個生命都是好不容易的，不是嗎？」，有網友認為黃甄妮很衰，應該要去廟裡拜拜，也有網友建議她應該要搬家，更有網友直呼這是「人生如戲，戲如人生」。

陳姓女模命案撲朔迷離，嫌犯程宇將監視器中一名毛帽女子指認為陳姓女模，刻意誤導檢警辦案，不過這位毛帽女是大樓住戶，後來確認就是藝人黃甄妮，她因恰巧同時間和嫌犯、死者出沒在同個地點，被監視器拍到而無端被捲入此案。

黃甄妮是新生代女演員、歌手，因擔任電視綜藝節目助理主持而進入演藝圈，後組女子團體「台灣女孩」發行首張同名專輯。近年演出電視劇，在「我的自由年代」飾演「丁小薇」一角打開知名度。1060308

(中央社)