蘇起：台灣應和中友日親美　兩岸不宜拖

國家安全會議前秘書長蘇起今天表示，美國總統川普上任後對民主人權等議題漸失關注，台灣在此情況下更應「和中友日親美」，加強兩岸溝通，而不是「遠中國，親美日」。

他並表示，兩岸「宜和，不宜鬥，也不宜拖」，兩岸經濟、軍事實力差距加大，加上川普上台後美國自顧不暇，對台灣更不牢靠，因此絕對不宜「鬥」；而兩岸若繼續「拖」下去，只是在等雙方攤牌時間。

蘇起認為，時間拖長，台灣軍事、經濟實力會更差，屆時再談「和」便是「求和」，對台灣更糟。

中國文化大學社會科學院、國家發展與中國大陸研究所、台灣競爭力論壇學會上午舉行「川普上台後的亞太局勢與美中台關係」研討會，現任台北論壇基金會董事長的蘇起發表「亞太新局下的台灣自處之道」專題演講，作上述表示。

他表示，台灣一向是東亞議題中最敏感、重要，且最可能挑起美中戰爭的，台灣如果處理不當就會捲入其中，因此更應「和中友日親美」，加強兩岸溝通，而不是「遠中國，親美日」，這樣選邊站等到中共壓力越來越大時，美國反而會覺得台灣麻煩。

此外，蘇起在問答階段表示，兩岸能維持到目前安全的程度、台灣在國際上能走出去、經濟上能交流，非常不容易，前總統馬英九兩屆任內，兩岸關係差異在於台灣內部民意變化，這些變化讓馬政府與中國大陸來往越來越難。

他認為，馬政府並未讓民眾了解到兩岸能走到現在有多不容易，所以馬政府本身也要為這些困境負責。但馬政府時期與中國大陸至少有20多個溝通管道，所以即便有內政因素使民意上有些影響，還能透過溝通維持大局穩定。

蘇起指出，雙方如果沒有溝通，許多事情都做不成，若不溝通，大家就會「假設最壞的、鑽牛角尖、看到影子就以為是鬼」，希望總統蔡英文政府與中國大陸雙方都要踏出溝通的第一步，這樣才有機會解決兩岸困境。1060308

(中央社)