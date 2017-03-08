沒有聲音的副總統 李元簇退隱恬淡鄉間

前副總統李元簇今天辭世，享壽94歲。曾任第8任副總統，為時任總統李登輝的副手，被形容「沒有聲音的副總統」，1996年卸任後，定居苗栗縣頭份市20餘年，深居簡出，遠離政壇，恬淡鄉間。

李元簇曾任法官、政治大學校長、教育部部長、法務部部長、總統府秘書長，在李登輝執政時，擔任副總統，一生歷經「鐵面判官」、「教授」、「沒有聲音的副總統」等不同角色，每一階段拿捏得宜，「有所變，有所不變」。

李元簇1990年為李登輝提名擔任總統副手人選，提名過程，莫不與1988年國民黨爆發的「二月政爭」息息相關。

1988年，時任總統的蔣經國逝世，國民黨內爆發一連串權力鬥爭，當時繼任總統的國民黨主席李登輝，外界形容為支持改革的「主流派」，與另一派「非主流派」，點燃了國民黨內茶壺裡的風暴，

1989年年底，李登輝尋找副總統搭檔人選時，不希望從權力核心找人，除副手「五條件說」，包括外省籍、且無意競逐第9任總統職位等條件，尤其希望副總統人選謹守分際、不多話，而李元簇具備了這「五條件」，尤其所具有的法學素養，更被認為在日後有助於推動政治改革中憲政與法制，因此得以出線。

李元簇擔任副手期間，嚴守份際，極為低調，就連李登輝也稱讚「好的副總統就是沒有聲音的副總統」。

但其實這位被外界稱為「沒有聲音的副總統」，在擔任教育部長、法務部長任內，言詞犀利、魄力超人，聲音一點可不小。李元簇回母校政大教書，學生對他的威儀，更是敬畏不已。

「他上課從不講笑話或題外話」，學生曾回憶李元簇的教學。這位李老師在課堂上不苟言笑，印象中，只笑過一次，而李元簇向學生提及自己一生最得意的是拿過三個第一，「小學會考全縣第一」、「高中會考全省第一」、「高等司法官考試全國第一」。

法律人出身的李元簇，教學一絲不茍，治學嚴謹，因此，研究所的學生，很少有人敢找他指導碩士論文，但如果能夠通過他的嚴格要求，論文一改再改、一退再退下，這本論文必是「極品」。

轉入政壇，1996年卸任副總統後，李元簇退隱苗栗縣頭份市，雖深居簡出，忘情政壇，但政壇人士並未忘記這位大老，包括前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、苗栗縣長徐耀昌等人，都曾多次或定期前往探望，並向他請益。

徐耀昌說，李元簇是很親和的長輩，每次選舉，都會特別前來加油打氣。

老家在湖南省的李元簇，因偶然到頭份旅遊，愛上當地的好山好水，1996年開始租屋居住，2004年才置產，成了道地的「頭份人」。

卸任後，李元簇夫婦過著儉樸的退休生活，拈花惹草，熱愛茶花、蘭花，平時也會寫書法，到住家附近散步，遇到鄰居，也會點頭問好，溫和慈祥，完全沒有官架子。

李元簇辭世的消息，讓人不捨，這位曾經是「沒有聲音的副總統」，在政壇留下的身影，令人難忘。1060308

(中央社)