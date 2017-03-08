一中承諾書 教育部：逾3成學校有簽
教育部次長姚立德今天表示，有超過3成的學校有簽署一中承諾書，且一部分學校有涉及兩岸人民關係條例第33條之3，相關清查下午就會出爐。
立法院衛環委員會上午邀請勞動部針對「技術生、實習生勞動權益及『高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法』落實」報告，列席的教育部次長姚立德回答立委李彥秀時作上述表示。
姚立德說，清查結果下午才會出爐，目前瞭解有超過3成以上的學校有簽署承諾書，不過北科大並沒有參與。
李彥秀也詢問姚立德，學校簽署承諾書是否有涉及兩岸人民關係條例第33條之3，姚立德則回應，簽署的樣態很多，但有一部分學校確實是有。
台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之3規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。
李彥秀強調，目前這件事情已經造成學校校園之間出現對立，未來能不能跟外籍生合作，對私校非常重要。姚立德則指出，教育部一直鼓勵在對等跟平等尊嚴之下做交流。1060308
(中央社)
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