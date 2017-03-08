鼓勵提前掃墓 清明前一週六日國道7折

交通部高速公路局今天宣布，25日、26日（清明節當週的前一個週六、日）國道全天7折收費，鼓勵民眾提前掃墓，分散車流。

高公局呼籲民眾多利用清明節前一週掃墓，除享國道通行優惠外，還可避開清明連假大量掃墓車潮。

高公局說，考量清明節是國人相當重視的民俗節日，加上有4天連假，預期有大量掃墓車潮湧上國道，除在前一週六、日實施7折收費，鼓勵民眾提前掃墓外，部分路段也會開放路肩，國5北上實施高乘載。1060308

(中央社)