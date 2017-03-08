諾威茨基3萬分 NBA國際球員第1人

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NBA達拉斯小牛的諾威茨基（Dirk Nowitzki）今天投進生涯3萬分，全場歡聲雷動，諾威茨基更是NBA國際球員第1人、史上第6人達到此成就。

美國職籃（NBA）達拉斯小牛今天在主場以122比111擊敗洛杉磯湖人。

德國籍的諾威茨基，NBA生涯19個球季都效力同一支球隊，賽前總得分達到2萬9980分，小牛為了迎接這個歷史性時刻，賽前在球場的座位上放置印有「30K」和他跳投的球衣。

諾維茨基在第2節用招牌的轉身後仰跳投命中，拿到生涯第3萬分，全場掌聲雷動，終場貢獻25分11籃板，幫助球隊獲勝。

在今天之前，NBA僅有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）完成這項成就，如今諾維茨基也加入偉大球員的行列。1060308

(中央社)