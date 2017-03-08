婦女節 洪耀福感慨憶彭婉如
今天是婦女節，民進黨舉辦首場性別主流化培訓課程。民進黨秘書長洪耀福致詞時，憶起1996年遇害的前民進黨婦女部主任彭婉如，當初她極力推動婦女參政1/4保障條款。
民進黨秘書長洪耀福、婦女部主任蔡宛芬舉辦「民主進步黨性別主流化第一次培訓課程」，邀請台灣性別平等教育協會專案經理賴友梅演講，從傳統習俗看性別平等。
洪耀福在課程開始前致詞指出，婦女節這個日子，他個人感受很深，特別想到彭婉如，彭婉如是在1996年到民進黨擔任婦女部主任，她當時很努力推動民進黨1/4條款，也就是在公職提名時，每提名4個要保障1名女性。
洪耀福說，那時候對黨是很大的衝擊，因為那時民進黨的女性從政者並不多，對台灣社會的女權運動也是一個很大的挑戰。
洪耀福指出，彭婉如努力遊說民進黨各系統、各公職支持這樣的修法，1996年11月30日民進黨在高雄圓山召開全國黨員代表大會，彭婉如一直在遊說大家支持，那天她遊說到很晚，搭計程車，不幸遇害，
洪耀福說，彭婉如在中央黨部時，跟他互動很多，她希望婦女部同仁能有多一點基層實戰經驗，希望與組織部有多一點交流，記得在全代會之前，彭婉如還跟他說，全代會若通過1/4條款，要找一天跟他吃飯，聊一聊如何讓更多女性公職有更多參政機會；全代會後，他回來，看她辦公室還寫著一個「約耀福吃飯」，可惜不能實現了。
他說，要向過去幾十年來，對女性平權運動付出的前輩，表達最深敬意、感謝。1060308
(中央社)
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