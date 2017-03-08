林佳龍贈花給小池 藉機宣傳台中花博

台中市長林佳龍8日到東京都廳會見東京都知事小池百合子，適逢國際婦女節，他贈小池由台中產的百合與文心蘭所組成的花束，力邀小池參與明年台中世界花博。中央社記者楊明珠東京攝 106年3月8日

台中市長林佳龍今天到東京都廳會見東京都知事小池百合子，因今天是國際婦女節，他特別致贈小池由台中產的百合與文心蘭所組成的花束，力邀小池參與明年台中世界花博。

林佳龍今天在駐日官員陪同下，率台中市官員到東京都廳（東京都政府辦公大樓）會見東京都知事小池百合子。會面開始前，他先贈送由台中產的百合花與文心蘭所組成的花束，他對小池表示，今天是國際婦女節，祝福小池婦女節快樂，並邀請她重遊台中，於明年底參與台中世界花博盛會。

小池也特別詢問花博的舉辦時間，並回贈2020年東京奧運的徽章。

小池表示，感謝林佳龍在去年她當選東京都知事時，就寄來賀詞，也特別感謝台中市在311東日本大地震與去年2月熊本大地震時，都投入大量資源協助。

她說，1999年台灣921大地震時，與一些日本國會議員一起前往台中災區關心，當時受損的日僑學校後來完成重建時，她又回到台中，在學校種下一棵櫻花樹，相信當時的小孩子與櫻花都會不斷成長，可以與台中有更密切的交流。

林佳龍回應說，921大地震時，他正在前總統李登輝的國家安全會議工作，至今台灣仍非常感謝當時日本人所帶來的協助與慰問，這也是為何2011年311東日本大地震時，台灣人感同身受，因為台日友誼就像是兄弟姊妹般。

林佳龍也說，2004年在前駐日代表許世楷帶領下，也曾拜訪時任環境大臣的小池百合子，也都非常關注小池在政治上的貢獻與卓越領導力；而這次訪問主因參加東京國際食品展與出席今天上午的花博記者會，盼明年底的花博盛會，小池也能共襄盛舉。

林佳龍還說，因為台中市2019年將舉辦由東亞奧林匹克委員會授權舉辦的東亞青運，而2020年東京也要舉辦奧運，由於東京奧運在環境保護與交通計畫上，都有十分進步的規畫，因此台中市府盼藉此向東京都學習。

小池回應說，很開心台灣不管在運動、食品或是花博都非常活躍，相信未來台灣這些方面都將扮演很重要角色。

她還開玩笑的說，在她的選區東京都池袋，經常都會在飯店中聽到台灣人在講話，還會疑惑自己是否在日本？顯見到日本旅遊十分受台灣人的歡迎，但東京都除了都市，還有11個主要的海外島嶼，目前也在島上種植一些花卉，並規畫巡迴各島的旅遊，盼未來有更多台中觀光客到日本旅遊。

林佳龍一行下午將到東映大泉製片場參觀。1060308

(中央社)