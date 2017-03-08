WBC》要讓天上的祖父母驕傲 陳用彩終於圓夢

陳用彩代表中國大陸對古巴先發2.2局無失分。（美聯社）

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經典賽對陳用彩而言並不陌生，甚至在11年前的首屆經典賽，巴拿馬的賽史首戰就是由陳用彩掛帥對決「紅色閃電」古巴，但今天這場經典賽卻很不一樣。

陳用彩對古巴先發2.2局無失分退場，這是他首度代表中國大陸在經典賽主投。其實他從沒去過中國大陸，更精準一點來說，這是代表他身上4分之3的華人血統，還有他爺爺及外公、外婆的出生地，也讓陳用彩步下投手丘、向場邊揮帽致意時，表情格外激動。

「這是我能報答祖父母的方式，」陳用彩此前受訪時表示：「我是華人後裔，我的媽媽很驕傲，我的爸爸也很驕傲，我可以想見如果我的祖父母還活著，他們會多麼的以我為榮。」

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陳用彩的家族移民巴拿馬已歷3代以上，儘管爸媽因為喜歡李小龍而替他取了英文名字Bruce，家族仍有取中文名字的傳統。陳用彩會念自己的中文名字，也能用中文和廣東話說簡單的問候語。

「『恭喜發財』！小時候每年都要跟外婆說這句話才能領紅包。不過中文字太難寫了，長輩有教我還是學不會。」陳用彩在2013年於堪薩斯接受《中國時報》專訪時就說，他最喜愛的食物，就是港式點心和外婆煮的煲仔飯。

陳用彩2013年於皇家隊接受中時專訪時，親切的向台灣記者揮手打招呼。（本報資料照片／李弘斌攝）

作為首位登上大聯盟投手丘的華裔投手，陳用彩曾在2004年獲台灣政府頒發「華人成就獎」。他很驕傲的說，了解中國傳統觀念的人就知道，那個獎是對整個家族的肯定。

「在中國傳統，父母親辛勤工作，只為了給孩子好的未來。如果不是有我祖父母輩的努力， 沒有他們對家庭的犧牲奉獻，就不會有今天的我。」

陳用彩的爺爺與外公、外婆，今天應該在天上驕傲看著自己的好孫子，儘管這一刻讓他們多等了4年。其實上屆經典賽，中國棒協就曾邀請陳用彩跨刀，他也點頭答應，卻因為祖父母輩都已過世，沒有他們當時在亞洲的出生證明或護照，家族在中國那邊已無認識的人，無法提供證明資料，只好作罷。

「我拿了一張外公外婆的合照，你看他們長相就是華人啊，可是大聯盟說這個證明不行。」陳用彩當時苦笑著說。

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上次不行，這次可以了。經典賽放寬資格認定，以色列投手貝克也是靠一張13歲的照片，證明自己的猶太血統，也才可能出現本屆的以色列隊。唯一的問題是，陳用彩已在2015年宣布退休，目前在印地安人的小聯盟發展系統擔任顧問，他，還能投嗎？

「我想要再參加經典賽，榮耀我的祖父母們，也再一次投球給我的孩子們看，」已經39歲、引退近兩年的陳用彩說：「像準備大聯盟球季一樣，我使盡全力訓練，也會在比賽中全力以赴。」

陳用彩做到了，儘管球速不快，但他用變化球、控球與經驗，讓紅色閃電無法越雷池一步。在用球數到49球時，大陸隊把陳用彩換了下來，保有後天對日本再度登板的資格，也再一次為他驕傲的華裔血脈而戰。

(中時電子報)