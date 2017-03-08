國中兄弟檔超商搜刮餅乾糖果落網

兄弟檔到超商行竊，遭超商店員發現報警。（楊明峰翻攝）

一對13、14歲的兄弟檔7日8時許在桃園市楊梅區一處超商內，搜刮3輛玩具車、6盒小熊餅乾、1盒巧克力酥片、6條水果軟糖等欲奪門而出，被店員發現報警逮獲。警方調查，這對兄弟檔6日傍晚就到超商搜刮糖果、餅乾後逃走，令店員措手不及，不料隔天還來行竊，訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。

承辦的楊梅警分局草湳所員警調查，兄弟父親失業、母親到處擺攤賣衣服，經濟狀況不佳，只能給他們早餐錢，無法再給予其他花費，讓2兄弟走了岔路十分後悔。

(中時)