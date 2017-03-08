南瑤宮笨港進香百年古香路之旅 將啟程

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彰化南瑤宮丁酉年徒步笨港進香，訂於12日至18日，展開7天6夜徒步百年古香路，8日上午舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮丁酉年徒步笨港進香，訂於12日至18日，展開7天6夜徒步百年古香路，8日上午舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮丁酉年徒步笨港進香，訂於12日至18日，展開7天6夜「徒步百年古香路」之旅，路線涵蓋彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，來回將近300公里。8日上午舉行置天台祭典與豎頭旗等儀式，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿。

今天進香主任委員市長邱建富擔任主祭，進香大總理馮登科、副大總理賴鴻麟、進香副主委-市代表會副主席陳文賓暨老二媽、老五媽、興二媽等三個媽會大總理及籌備會幹部、各級民意代表和里長們陪祭，典禮肅穆隆重。

邱建富表示，南瑤宮建於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

多年來，南瑤宮擁有規模最大的媽會組織，也是因為自清朝嘉慶年間信徒開始前往笨港進香後，為護衛媽祖聖駕，信徒們紛紛成立輿前會，亦即媽祖會、簡稱「媽會」，目前十個媽會是陸續成立於嘉慶年間至日治初期。

邱建富表示，今年笨港進香剛好輪到由老二媽會、老五媽會、興二媽會合辦的笨港進香活動，7天6夜期程為：3月12日（農曆2月15日）上午8點起駕、當晚駐蹕埤頭；3月13日（農曆2月16日）駐蹕虎尾；3月14日（農曆2月17日）駐蹕北港；3月15日（農曆2月18日）上午在笨港天后宮進行「換龍袍儀式」、當晚8點在新港奉天宮舉行「祝壽大典」（大公祭典）。

3月16日（農曆2月19日）上午5點在新港奉天宮舉行「會香儀式」、當晚駐蹕西螺；3月17日（農曆2月20日）上午在北斗鎮大新路枋橋頭進行「接貳香（或稱祭貳香）與換娘傘」；3月18日（農曆2月21日）回鑾彰化市，並在市區遶境。

(中時)