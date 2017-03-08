故宮2016年陸客團人數較前年減少28％
故宮前年參觀人數520多萬，去年460多萬人，被問及如何因應陸客減少問題，故宮院長林正儀表示，故宮參訪民眾的結構，這些年以陸客居多，去年陸客因中國政府管制，陸客團客來台整體減少，減少28％，香港也減少。不過，其他區域則是增加15％，包括歐美、日韓和東南亞是增加，就正館團客來說，東南亞團2016年2萬4281人，歐美1萬4139人，日本團客30萬5211人，韓國團客17萬5425人，都比2015年的1萬9591、8917、25萬9957、13萬1684人來說。但整體加總後，故宮去年整體人數還是減少12％。
去年陸客減少，但台灣整體觀光人數並未因陸客而整體減少，整體成長2％。去年來台觀光突破超過1000萬，故宮反而減少12％。這不禁要問，為什麼陸客會來故宮，以及如何增強國際宣傳。故宮過去從未到東南亞去，僅有去新加坡、馬來西亞參加文創展和書展，東北亞方面，日韓對故宮的認識比較高，所以增加人數比例較高，歐美也增加。未來要加強國際宣傳認識故宮。
(中時)
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