大馬首相：無須擔憂滯留平壤大馬人安全

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，大馬首相納吉（Najib Razak）今天說，目前滯留在平壤的11名大馬人生活如常，無須擔憂安全問題。

馬來西亞媒體「中國報」引述納吉的話說，大馬仍然維持禁止北韓人民出境的立場。

納吉並要求大馬警方調查金正男毒殺案的原因，以及究竟是那一方要就此案負責。

「中國報」報導說，納吉認為金正男毒殺案仍有許多程序需要確認，諸如採取死者家屬的DNA樣本，進一步鑑定死者身分。

另外，納吉強調，大馬目前仍無意和北韓斷交，以及關閉駐北韓的大使館。

金正男2月13日在吉隆坡國際機場遭毒殺，馬來西亞和北韓的外交關係愈演愈烈，北韓昨天禁止大馬公民離境，馬來西亞隨即以牙還牙，採取類似舉動。大馬警方仍持續追緝在逃的嫌疑人。1060308

(中央社)