永采烘焙坊建物涉違建 中市府：已排拆

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永采烘焙坊因開設在「第一種住宅區」，已違反都市計畫法土地使用分區，台中市政府都發局表示，上月已裁罰永采負責人新台幣6萬元罰緩，已按程序列管排拆。

台中市都發局表示，永采烘培坊土地使用分區為「第一種住宅區」，依據土地使用管制規定禁止作烘焙坊使用。都發局已於106年2月23日裁罰永釆負責人6萬元在案。

至於未領有建築物使用執照部分，都發局表示，市府針對全市違建訂有處理標準。施工中違建「即報即拆」，100年4月21日後興建的新違建則按程序列管排拆。

都發局指出，永采烘培坊建築物則於104年7月21日查報認定為新違章，已按程序列管排拆。1060308

(中央社)