阿里山花季櫻王 預計3月底綻放

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阿里山花季10日登場，當天將在阿里山森林遊樂區的沼平公園舉辦開幕活動。花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，8日仍處於含苞階段，預計3月下旬綻放滿開。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月8日

阿里山花季10日登場，當天將在阿里山森林遊樂區的沼平公園辦開幕。花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，8日仍處於含苞階段。圖為阿里山工作站盛開的河津櫻。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月8日

阿里山花季10日登場，當天將在阿里山森林遊樂區的沼平公園舉辦開幕活動。花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，今天仍處於含苞階段，預計3月下旬綻放滿開。

林務局嘉義林區管理處表示，阿里山森林遊樂區一年一度花季盛事，自10日展開，為期1個月，於10日辦理開幕活動，當天由太鼓表演開場、阿里山香林國小學童以獨特方式呈現詩作「阿里山櫻」，另有台灣竹樂團演出高山青等組曲。

嘉義林管處指出，阿里山森林遊樂區內櫻花品種達30種，數量近3000株，屬染井吉野櫻的櫻王，目前僅開出數朵花，滿開時間需視天氣狀況而定，預計3月底或4月初可欣賞櫻王綻放。另園區山櫻花、河津櫻及琉球寒緋櫻已盛開，可沿人車分道步行賞花。

嘉義林管處長黃妙修指出，花季期間，公路總局於3月11日、12日、18日、19日、25日、26日等假日，實施交通管制措施，嘉義端（台18線65.5公里湖底）上午6至11時，南投端（台21線145公里塔塔加）上午7至11時，管制期間，除持有相關證明文件（工作證、住宿證明）或特殊情形（婚喪喜慶）外，禁行小型車。

黃妙修表示，考量停車空間有限，台18線87至88.2公里處規劃為大客車及機車停車格，台18線88.5至95公里處規劃為小客車停車格，於3月4日至4月10日每日提供免費接駁車，平日上午8時至下午5時，假日為凌晨4時至下午5時，在89.5至95公里間設置10處臨時接駁站。

遊客若是搭乘大眾接駁公車，可於阿里山公路61公里（八八新舍）所設立臨時售票點購票，可享75折門票票價優惠。1060308

(中央社)