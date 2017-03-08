阿里山花季櫻王 預計3月底綻放
阿里山花季10日登場，當天將在阿里山森林遊樂區的沼平公園舉辦開幕活動。花季主角吉野櫻盛開指標「櫻王」，今天仍處於含苞階段，預計3月下旬綻放滿開。
林務局嘉義林區管理處表示，阿里山森林遊樂區一年一度花季盛事，自10日展開，為期1個月，於10日辦理開幕活動，當天由太鼓表演開場、阿里山香林國小學童以獨特方式呈現詩作「阿里山櫻」，另有台灣竹樂團演出高山青等組曲。
嘉義林管處指出，阿里山森林遊樂區內櫻花品種達30種，數量近3000株，屬染井吉野櫻的櫻王，目前僅開出數朵花，滿開時間需視天氣狀況而定，預計3月底或4月初可欣賞櫻王綻放。另園區山櫻花、河津櫻及琉球寒緋櫻已盛開，可沿人車分道步行賞花。
嘉義林管處長黃妙修指出，花季期間，公路總局於3月11日、12日、18日、19日、25日、26日等假日，實施交通管制措施，嘉義端（台18線65.5公里湖底）上午6至11時，南投端（台21線145公里塔塔加）上午7至11時，管制期間，除持有相關證明文件（工作證、住宿證明）或特殊情形（婚喪喜慶）外，禁行小型車。
黃妙修表示，考量停車空間有限，台18線87至88.2公里處規劃為大客車及機車停車格，台18線88.5至95公里處規劃為小客車停車格，於3月4日至4月10日每日提供免費接駁車，平日上午8時至下午5時，假日為凌晨4時至下午5時，在89.5至95公里間設置10處臨時接駁站。
遊客若是搭乘大眾接駁公車，可於阿里山公路61公里（八八新舍）所設立臨時售票點購票，可享75折門票票價優惠。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。