傳統領域變光電用地 縣議員：恐爭議
台東縣政府提案、台東縣議會通過近300公頃的光電用地；不過，有縣議員指出，用地包括知本溼地和卑南族自畫傳統領域，恐引爭議。
台東縣議會今天進行第18屆第4次定期會提案審查，通過台東縣政府提案位於知本溪出海口、捷地爾用地的2662378平方公尺的用地，變更為設置太陽光電設施用地。
由於審議時，縣府提案沒有充分說明，隨即通過，縣議員洪宗楷、林參天、林琮翰認為現用地是日前已被台東市卡地布部落畫為卑南族傳統領域用地，且位於台東的重要濕地，恐引起爭議，要求增加附帶條件。
洪宗楷、林琮翰表示，必須妥善處理知本溼地問題，以及和卡地布部落溝通、取得共識，況且目前這塊地縣政府和捷地爾公司還有官司。林參天則希望改為南島文化園區。
台東縣政府財經處長盧協昌表示，目前只先變更用地，接著會和部落溝通，取得部落共識後才會招商。至於和捷地爾的官司不是問題，因為土地所有權人是縣政府和國有財產局。
卡地布部落和荒野協會以及台東野鳥協會等單位，獲悉後，均感到很訝異，批評台東縣政府「先斬後奏」。1060308
(中央社)
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