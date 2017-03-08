與女友相約自殺 電競教練獨活遭起訴

電玩競技界具有知名度的杜姓教練，2015年8月中與女友相約燒炭自殺，經過4小時，自己卻被煙嗆醒，王姓女友卻因一氧化碳中毒死亡，家屬怒控殺人罪，去年10月檢察官認為，兩人都留有遺書，還提到要葬在一起，檢察官認為沒有殺人犯意不起訴，但高檢署認為雖沒有教唆，但死者雖有想法但沒有付諸實行，因而發回重查，檢察官認為兩人一起買木炭，一起吞安眠藥，涉犯幫助他人自殺罪，依法提起公訴。

杜男在遺書寫「我離開只是因為我們找到快樂」。女寫「生的時候沒能和最愛的男人結婚，想跟他葬在一起」，顯示案發時卻兩人確實存有自殺的想法。

王姓死者提到，覺得太累，想要休息，相信到了另外一個世界，一定會很快樂。而杜曾告訴死者，不希望死前過於恐懼，才決定用吃藥和燒炭方式。

檢察官認為，兩人在案發當天下午，一起到大賣場買木炭、藥房購買安眠藥，涉嫌謀為同死、幫助他人自殺，將杜男起訴。

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(中時)