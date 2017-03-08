中正紀念堂變故宮分館？林正儀：須公眾討論

中正紀念堂議題夯，有立委提議，中正紀念堂可變成故宮分館，對此，故宮院長林正儀表示，羅浮宮也是皇宮變成博物館，但那具有民主的象徵性。若中正紀念堂要法制化，要透過公眾討論。近日針對中正紀念堂轉型舉辦座談會，故宮也派請主秘參加，提供想法。

林正儀認為，中正紀念堂因場域特殊性，變成全民公共領域，應該要朝向全民性的博物館發展。而這部分將來整體架構規劃，若需要故宮文物和協助，故宮也會予以協助借展，若整體文化建構還是要回歸文化部。

(中時)