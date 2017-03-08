鬧區藏春色　陸女假觀光真賣淫遭逮

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新莊區某色情應召站招攬大陸女子持觀光簽證到台從事性交易，7日遭警方上門查獲。（陳心瑜翻攝）

新莊區某色情應召站招攬大陸女子持觀光簽證到台從事性交易，新莊警分局7日見時機成熟，查獲藏身中港商圈分租套房的應召站，當場逮獲2名中國大陸女子、2名客人，查扣保險套及6千元營業所得，對4人依妨害風化裁罰，並持續約談套房承租者36歲林姓女子到案。

警方執行網路巡查時，發現某網路論壇貼文的「什麼都敢、一對一服務」訊息，研判是假按摩真色情的經營模式，經員警同步前往新莊中港路及中安街套房埋伏、取締，查獲此假觀光真賣淫集團。

警方並持續追查應召站負責人、套房承租人，並以妨害風俗將負責人送辦。

新莊警分局分局長張國雄表示，取締色情一直是努力重點，此應召站以流動方式經營逃避警方查緝，但警方會針對此經營方式持續追查，展現取締決心。

(中時)