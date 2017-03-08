小心！這些事讓牙齒越保養越糟
牙齒要陪伴我們一生，但一口好牙是用心不懈的成果。 小心！在7件事上用錯力道，反而會讓你愈努力狀況愈糟。
Q1.喝完汽水最好馬上刷牙？
不對。勤刷牙固然可以清除食物殘渣、減少蛀牙機會，不過汽水、可樂這些酸性飲料或食物卻是例外。美國芝加哥牙科學會指出，酸性物質加上刷牙動作，會磨耗牙齒琺瑯質。
如果剛喝完汽水，建議過30分鐘再刷牙；或吃完後先漱口，刺激唾液分泌，中和酸性後再刷。另外，有胃食道逆流或孕吐的人最好也養成漱口再刷牙的習慣，以免胃酸侵蝕牙齒。
Q2.用漱口水更能護牙？
錯。漱口水無法清除牙菌斑，因此不能取代刷牙，也不能預防牙周病。許多人認為含酒精成分可以殺菌，其實不然，含氟己定（chlorhexidine）的漱口水才能抑制細菌生長，從而減少口腔異味。但這類產品長期使用會使牙齒染色，甚至可能傷害黏膜組織，因此，漱口水可以應急，但不建議天天用。
Q3.牙線愈深入牙縫，清得愈乾淨？
這是很容易犯的錯誤。牙齒間的鄰接面牙刷無法伸入，需要靠牙線刮除牙菌斑，不少人會將牙線深入到牙肉下，認為愈深入清得愈乾淨，不過正確方式是牙線只要進到牙齦1～2毫米，牙肉有一點阻力時就應拉出，由齒根向遠離牙齦方向刮，以免造成牙肉受傷、甚至萎縮。
Q4.牙齒怕冷熱，抗敏感牙膏較好？
不對。牙齒會敏感，是因為琺瑯質下的牙本質（又稱象牙質）外露。牙本質包埋著許多細微的小管，接觸到冷熱、酸甜食物，或吸氣、刷牙，會引起小管中的液體流動，刺激牙髓神經。其實牙齒有自我修復能力，唾液的礦物質和牙小管內液體作用生成沉澱物，可自然封閉牙小管，痠痛感會慢慢減輕。
揪出牙本質外露的原因（如磨牙、刷牙方式不正確、胃酸逆流到口腔、過度美白……）才能治本。只有在兩種狀況下，醫生會建議用抗敏感牙膏：一是剛做完牙周病手術，可用來減輕不適；二是牙齦萎縮的患者，可能是牙周病或刷牙太用力引起，但仍需接受治療，並改正刷牙方式。【全文未完，完整內容請見《康健》220期】
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(中時電子報)
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