渣男分飾兩角 誘騙外拍小模上床被訴
宜蘭縣24歲陳姓男子於2013年9月在臉書上以「葉紫」虛擬外拍攝影師身分，結識外拍小模「魚妹」，陳男以「葉紫」身分誘騙「魚妹」自拍清涼照數張，並透過通訊軟體取得上述清涼照。
陳男2015年11月在宜蘭縣境內巧遇「魚妹」本人，心生歹念，開始構思如何誘騙發生關係。籌畫許久的陳男，2016年8月在臉書上以自己名義向「魚妹」佯稱，清涼照遭人散布網路流傳，假意可協助解決。魚妹信以為真，傳訊給「葉紫」要求撤下清涼照，陳男遂以「葉紫」名義威脅「魚妹」，需30萬元解決此事，要求魚妹單獨前往摩鐵交款。
魚妹告知陳男此事，陳男假意代付30萬元款項，並虛偽陪同魚妹前往摩驖赴約。陳男在摩鐵內再以「葉紫」名義傳訊，要求魚妹自拍清涼照證明隻身到場，再以未遵守約定為由，要求魚妹自拍自瀆影片，最後更要求魚妹替身旁的陳男口交與發生關係，魚妹儘管心裡不從，卻因顧忌「葉紫」而失身陳男。
魚妹事後報警，警方查出一切都是陳男一人分飾兩角，自導自演，將陳男移送法辦，檢方日前對陳男提起公訴。
(中時)
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