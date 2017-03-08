王毅記者會 聚焦對韓對美與兩岸關係

中國大陸外交部長王毅今天出席全國人大記者會，對美、對南北韓、南海等議題成為焦點，但回答多重申官方立場；至於兩岸外交攻防，王毅重彈「一中」舊調，否認台灣外交正當性。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行長達2小時的記者會，由王毅擔綱說明北京外交政策，吸引爆滿的媒體。其中外籍記者的比重是近來大陸「兩會」各場記者會中，最高的一場。

曾任大陸國務院台灣事務辦公室主任的王毅針對兩岸外交攻防聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，這是「歷史事實」，也是「國際共識」，更是國際文書「確立的準則」。台灣與任何國家建立或保持外交關係，「都缺乏國際法依據，都沒有正當性」。

中國大陸與南北韓關係近來成為焦點。王毅說，北韓執意開發核武，美國與南韓則進行超大規模軍演，「就像兩組不斷加速的列車互不相讓」，而當務之急就是「亮起紅燈、同時剎車」。雙方應分別暫停核試射及軍演，透過「雙暫停」擺脫目前的困境，重回談判桌。

王毅並針對美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD）說，這是影響中韓關係的最大問題，「危害中國戰略安全的企圖已經是路人皆知」，是「錯誤的選擇」。中國大陸敦促南韓懸崖勒馬、中止部署，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。

至於美中關係，王毅則說，中國大陸國家主席習近平2月與美國總統川普通話，確認「堅持『一個中國』原則的重要性」，為中美關係「指明方向、鋪平道路」。兩國正為下一步實現兩國元首及各級別交往及拓展各領域合作，進行有效溝通。

王毅並針對美中是否可能在南海發生衝突說，過去1年南海局勢「明顯降溫」，是中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）國家努力的結果，「在這個時候，如果還有人想興風作浪、再生事端，不僅不得人心，也必將遭到地區國家的共同抵制。我們絕不會允許來之不易的穩定局面再次受到干擾和破壞」。1060308

(中央社)