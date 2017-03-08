羅素：英川通話是美對台民眾展溫情

即將卸任的國務院亞太助理國務卿羅素今天說，美國總統川普與總統蔡英文通電話，應視為美國對台灣民眾表達溫情與支持，但這不代表美國要離開長期以來的「一中政策」。

羅素（Daniel Russel）是前總統歐巴馬時代任命的亞太助卿，他將於明天卸任，擔任亞太助卿約3年半後，他將於4月起在亞洲協會（Asia Society）的紐約總部擔任為期一年的常駐外交官（Diplomat in Residence）兼資深研究員一職，他在卸任前夕，於國務院內邀請部分亞洲媒體座談，回答台灣記者提問時，作上述表示。

有台灣記者問羅素，他在川普政府上任後，有機會陪同國務卿提勒森與大陸官員會晤，提勒森在與大陸官員會晤時，是否提到有關台灣的議題？川普政府對台灣的政策又為何？

羅素說，川普在與中國國家主席習近平通話時，已確認川普政府將遵循並支持美國長期以來的「一中政策」，而這也是美國歷任兩黨8屆政府都遵循的，也就是美國基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一個中國」政策。

他接著主動提到，川普與蔡總統的通話，應視為美國對台灣民眾表達溫情與支持，並展現美國決心要確保台灣的經濟利益、安全與民主是穩固的，「但這沒有任何代表美國要離開長期以來『一中政策』的意思」。

羅素今天也與正在華府訪問的前總統馬英九午宴，他還引述馬英九日前受訪時指出，質疑美國的「一中政策」並不符合台灣的利益。

有南韓記者問，對於美國近來在南韓部署終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），遭到北京強烈抗議，中國甚至對南韓展開經濟施壓與報復，美國的回應為何？

羅素指出，美國決定在南韓部署THAAD是「防禦性質」，這美國和南韓的共同決定，很單純且唯一的原因就是「北韓的威脅」；這個系統是設計用來保護、避免遭受攻擊，而不是為發動攻擊或危及任何國家的安全利益。

他更明白指出，美國完全預期到中國會採取行動，以維護自身的安全利益，但「中國最好也該給美國及南韓同樣的權利」；羅素還說，「沒有人用彈道核飛彈威脅中國，但是有人使用這一武器威脅美國、日本及南韓」，而這就是「我們要回應的威脅」。

關於中國對南韓企業採取一系列的報復措施，羅素則要求中國，應把對南韓經濟施壓投入的力氣與壓力，用在說服北韓，不要再走威脅這條路。

北韓領導人金正恩殺害了自己同父異母的哥哥金正男後，美國也拒絕一名北韓官員原訂赴紐約展開非正式對話而申請的簽證，羅素說，金正男被認為是遭北韓當局以國際禁用的化學武器殺害的，在這樣的情況下，讓北韓外交官入境美國「不合時宜」。

他還說，北韓的謀殺行為、威脅對美國及鄰國使用核武，還違反聯合國安理會的決議，朝日本多次發射彈道飛彈，「這不會讓北韓看起來像一個是要認真談判的國家」。

羅素最後說，他有信心，川普政府仍會專注亞洲的經濟、安全等議題，以維持美國在區域的影響力及有建設性的領導力，就像歐巴馬政府一樣，也會以實現「朝鮮半島無核化」為目標，當然，「他（川普）會以自己的方式展現」。1060308

(中央社)