原民土地劃設辦法 國民黨團：將改交審查
多名原住民族部落領袖，今天到立法院外召開記者會，認為原住民族傳統領域劃設辦法違法侵權。國民黨立法院黨團總召廖國棟說，會將辦法由備查改為審查，嚴格監督。
由邵族領袖石豐正、排灣族領袖包顏華等人率領的多名原住民族議會代表，上午到立法院大門口召開記者會，呼籲政府應了解這個法案真實狀況與原住民族對土地真切的情感。
這些原住民族領袖要求，立委應將劃設辦法交付委員會審查，並就內容違反、變更及牴觸法律，做出退回原民會的決議，要求更正或廢止。國民黨立委鄭天財與時代力量立委高潞‧以用都到場聲援。
他們認為，劃設辦法最嚴重的錯誤，是將傳統領域與土地現狀，空間範圍與土地權屬混為一談，重新做出原住民基本法所沒有，排除私有地範圍的定義，並混淆傳統領域劃設與諮商同意權行使事項範圍，誤解原基法的規定。
對於行政院長林全說，如果納入私有地可能有違憲問題，這些原住民族領袖認為，類似環境影響評估的同意權法定義務踐行，甚至非土地使用限制，更與私有財產權無關，這樣的說法前所未聞，實在過分誇大，誤導社會大眾錯誤認知。
廖國棟受訪時表示，「原住民族土地劃設辦法」已經送到立法院，預計會排入17日院會報告事項，因為全案意見很多，國民黨團將把「原住民族土地劃設辦法」由備查改為審查，嚴格監督。
民進黨立委陳瑩發表聲明指出，原住民族的傳統領域，指的是過去族人集體生活的領域，其範圍是既存的歷史事實，不因政權或法令的更迭而改變，也無法刻意排除中華民國憲法意義下的「私有土地」。
她說，面對劃設辦法造成的爭議，身為執政黨唯一一席原住民區域立委，仍將維持一貫的立場，捍衛原住民族的土地權利，並欣然接受族人的監督，也將盡力促成更多對話，找出最有建設性的解決方案。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。