原民土地劃設辦法 國民黨團：將改交審查

多名原住民族部落領袖，今天到立法院外召開記者會，認為原住民族傳統領域劃設辦法違法侵權。國民黨立法院黨團總召廖國棟說，會將辦法由備查改為審查，嚴格監督。

由邵族領袖石豐正、排灣族領袖包顏華等人率領的多名原住民族議會代表，上午到立法院大門口召開記者會，呼籲政府應了解這個法案真實狀況與原住民族對土地真切的情感。

這些原住民族領袖要求，立委應將劃設辦法交付委員會審查，並就內容違反、變更及牴觸法律，做出退回原民會的決議，要求更正或廢止。國民黨立委鄭天財與時代力量立委高潞‧以用都到場聲援。

他們認為，劃設辦法最嚴重的錯誤，是將傳統領域與土地現狀，空間範圍與土地權屬混為一談，重新做出原住民基本法所沒有，排除私有地範圍的定義，並混淆傳統領域劃設與諮商同意權行使事項範圍，誤解原基法的規定。

對於行政院長林全說，如果納入私有地可能有違憲問題，這些原住民族領袖認為，類似環境影響評估的同意權法定義務踐行，甚至非土地使用限制，更與私有財產權無關，這樣的說法前所未聞，實在過分誇大，誤導社會大眾錯誤認知。

廖國棟受訪時表示，「原住民族土地劃設辦法」已經送到立法院，預計會排入17日院會報告事項，因為全案意見很多，國民黨團將把「原住民族土地劃設辦法」由備查改為審查，嚴格監督。

民進黨立委陳瑩發表聲明指出，原住民族的傳統領域，指的是過去族人集體生活的領域，其範圍是既存的歷史事實，不因政權或法令的更迭而改變，也無法刻意排除中華民國憲法意義下的「私有土地」。

她說，面對劃設辦法造成的爭議，身為執政黨唯一一席原住民區域立委，仍將維持一貫的立場，捍衛原住民族的土地權利，並欣然接受族人的監督，也將盡力促成更多對話，找出最有建設性的解決方案。1060308

(中央社)