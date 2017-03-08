外貿協會中南美拓銷團墨國辦貿易洽談會

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為協助台灣廠商拓銷墨西哥及中南美洲市場，外貿協會籌組「2017年中南美洲利基產業拓銷團」首站到訪墨西哥市，並於當地時間3月6日於Hotel Marquis Reforma舉辦貿易洽談會。

這次貿洽會展出45家台灣廠商的汽車零配件、五金建材、機械、手工具、塑膠射出設備、太陽能設備、電機電子、資通訊、光電、醫材等優質產品，共吸引墨國約200家廠商到場參觀及貿易洽談，製造業同業公會特拉克斯卡拉（Tlaxcala）州分會建材公會會長Jesus Sanchez Cuacenetl也偕該州10多家會員廠商來訪交流。

中華民國駐墨西哥代表廖世傑偕經濟組組長胡紹琳及台貿中心主任林科信於當天上午前往會場探訪貿洽情形，除向廠商代表逐一問候致意，並勉勵台灣廠商拚出口以續創拓銷墨國市場佳績；此外，另就美國總統川普上任後，墨西哥面臨國際經貿及吸引外國投資環境變局，鼓勵廠商發揮台灣靈活、創新、敏捷的特性，迎接未來挑戰。

廖世傑表示，墨國是中華民國在拉丁美洲第一大貿易夥伴及最大買主，中華民國則為墨國第八大供應國，兩國貿易關係密切；而墨國近年來汽車、電子、綠能及航太產業等發展蓬勃，進而對相關機械設備及零配件需求殷切，蘊藏龐大商機，歡迎台灣廠商來墨拓展商機，駐處可提供所需協助及服務。1060308

(中央社)