倒店達人不服輸 創業翻身年營收破億

因兒時家境不寬裕，李威辰高中時就有創業念頭，曾屢創屢敗，被稱為「倒店達人」，但她不服輸，靠新台幣2萬元資金創業，成為現在年營收破億的食品公司負責人。

李威辰表示，小時候爸媽都在外面工作，自己是由外婆扶養長大，經常跟著外婆四處撿資源回收，雖然生活困頓，但外婆卻給她滿滿的愛與溫暖。

自認學歷不高，李威辰高中時就開始擔心未來的出路，認為自己頂多只能去當服務生，又擔心萬一被裁員該如何是好，為了不讓自己餓死，高中還沒畢業，她就萌生創業念頭，第一份工作就是賣運動內衣。

李威辰坦言，自己小時候就有自閉症，很害怕開口說話，經常一講話就結巴，更不敢面對人群，但為了創業，她強迫自己每天要發出100張名片，學著去面對顧客。除了賣過運動內衣，她也開過泡沫紅茶店、咖哩店等，但屢創屢敗，被戲稱為「倒店達人」。

以咖哩店為例，李威辰表示，外面咖哩一份賣200、300元，但食材明明很簡單，只是要花時間熬煮，因此她的咖哩只賣70至120元，且每天限量200份，店裡生意一直都很好，但過了一段時間卻發現完全沒賺到錢，才發現自己太過於理想化。

後來接觸微型創業鳳凰計畫後，李威辰從輔導專家身上學到很多，包括估算成本、包裝、行銷管理等，後來更自行研發辣椒餅乾，並以外婆的名字當品牌，從剛開始投入2萬元創業基金，到後來成立振禾食品公司，現在每年營收入已破億，今年更獲選十大傑出女青年。

「不是所有事情都只能用金錢解決」，李威辰表示，雖然自己也曾煩惱創業資金不多，但微型鳳凰輔導專家一直鼓勵她，如果沒有金錢，就試著「用時間來換金錢」，透過不斷的努力，同樣有機會成功。

小時候苦過來的她，現在長期贊助社會基金會，扶助弱勢孩童，李威辰表示，參加家扶活動時，常看到小朋友對未來很恐慌，擔心處處不如人，就像看到當初的自己，她也以自身的例子鼓勵弱勢孩子，「只要肯努力，沒什麼不可能」。1060308

(中央社)