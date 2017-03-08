陳師孟批「懦夫」 馮世寬回嗆：沒當過兵

國防部長馮世寬（圖中）今早主持中科院研發展示館開幕式。(呂昭隆攝)

監察委員被提名人陳師孟昨天表示，清泉崗毒品案中，若國防部長盲目「相信部屬」，不但不是值得信賴尊敬的好長官，也是不敢面對事實的懦夫。

馮世寬今天反嗆陳師孟，他指出，想陳師孟大概沒當過軍人，有句俗語「打火還要兄弟檔」，中共遼寧號航母在台灣這裡繞行，南海艦隊從台灣海峽通過，「靠的是什麼？靠的是國軍弟兄服從我們命令、聽從我的指揮，捍衛領空、捍衛海域，地面部隊堅守防禦。」

馮世寬說，清泉崗基地發生這事情，是該接受指責，但「我不能指責全部弟兄」，例如今早按照計畫有聯翔演習，海軍和空軍出動許多兵力聯合演練，「請問，你們要我一去基地講『你們這些混蛋為什麼有這些毒品？』我做不到，因為他們是我們的弟兄。」

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(中時)