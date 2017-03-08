李元簇卸任隱居頭份 中央到地方無不尊崇其地位

凌晨病逝的前副總統李元簇，偶爾出席政治場合，圖為他為競選縣長的徐耀昌夫婦加油打氣。（資料照片 陳慶居攝）

前副總統李元簇專程出席子弟兵陳進丁任內苗栗查緝隊廳舍落成啟用儀式。（資料照片 陳慶居攝）

親民黨主席宋楚瑜（左）由前縣長傅學鵬（右）陪同向李元簇請益，其政治地位仍受尊崇。（資料照片 陳慶居攝）

前總統李元簇卸任後雖隱居頭份，然並未影響他在政壇的地位，前總統馬英九每年年初二到通霄馬家庄祭祖後，返北途中都會到他住處問安閒話家常，親民黨主席宋楚瑜競選總統期間也前往請益，地方政壇人士也都相當尊崇他的地位，尤其敬佩他卸任後與世無爭低調的行事風格。

李元簇偶爾也參與少數政治活動，像現任縣長徐耀昌在尋求連任立委，及競選苗栗縣長期間，他也現身加油打氣，但他不像一般政治人物為選舉站台，顯現另種崇高的政治地位。

海巡桃園機動查緝隊長陳進丁，過去曾是苗栗機動查緝隊隊長，任內興建的辦公廳舍落成啟用時，陳可說是李前副總統的「總管」，李特地前往祝賀，與時任副縣長的林久翔等地方人士一起主持剪綵，愛護子弟兵的深厚情誼表露無遺。

(中時)