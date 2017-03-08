男子缺錢大白天行搶 妙齡女要當心
新竹縣1名林姓男子因缺錢花用，日前先在桃園偷1台小貨車，上月27日下午在北湖車站外埋伏，見到1名年輕女子站前獨行，立即尾隨下手，不但搶走3000元現金及禮券，還推車門撞擊該女子到花圃，林男趁隙棄車逃逸。警方昨循線逮捕林男，將林依搶奪、傷害罪嫌移送法辦。
29歲的林姓男子日前先在桃園幼獅工業區透了小貨車，沿著台31線南下，尋找做案目標。在北湖車站時發現陳姓女子獨自行走，林男即下車行搶，並躲回車上要逃離，未料陳女反應機警，還將手伸進駕駛座車窗，控制方向盤不讓林男逃離，林男當下則立刻推開車門，讓陳女摔落在一旁花圃上，林立即趁隙棄車逃逸，陳女也因而全身多處瘀青。
陳女報案時，指稱林男全身穿著黑衣，從她身後行搶，損失3000元現金及禮券。警方獲報後，立即成立專案小組，並調閱監視器，鎖定為林男犯案，昨天將其逮捕到案，林男坦承不諱，也指出將當天穿著衣物、被害人物品棄置在大水溝內，警方依搶奪、傷害罪嫌，將林男移送法辦。
(中時)
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