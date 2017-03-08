抓包小三調情「那裡流血」 國光女神斷婚男友
34歲女星蘇心甯在談話節目《國光幫幫忙》擔任過助理主持人，被網友稱「國光女神」，擁有不少粉絲，外型亮眼的她，情路卻不順遂，25歲時奉女成婚，之後前夫出軌，她便獨自扛下撫養女兒責任，2015年遇到有意娶她的男友，沒想到竟被她發現小三傳訊調情，只好心痛斷絕婚事。
據《壹週刊》報導，蘇心甯與前夫離婚後，獨自照顧現今已9歲的女兒，2015年她遇到想定下來的男友，對方還上門提親過，蘇心甯內心雖有疑慮，當下仍點頭升格男友成未婚夫，豈料有次她發現未婚夫男友手機有可疑訊息，且對方還是自己認識的女模，並以一則訊息發現男方出軌。
蘇心甯看到女模傳訊問未婚夫「要來找我嗎？」她冒充男方回訊，沒想到竟得到女模曖昧說：「你今天不能欺負我，因為我那裡在流血」，讓蘇心甯頓時感覺世界末日、晴天霹靂，未婚夫起初還不認，稱「又沒抓到證據」，痛定思痛後，蘇心甯決定退婚，結束這段難以再信任的關係。
(中時電子報)
關鍵字：蘇心甯
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