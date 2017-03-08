李元簇過世 王燕軍：李登輝很難過

王燕軍表示，李元簇在任時期對於李登輝協助很大，李登輝也很難過，也回憶起當初他的大大協助。

王燕軍表示，約今（8）日上午10時許，電視跑馬燈出來，李登輝知道後，希望基金會能全力協助家屬處理後事。

(中時)