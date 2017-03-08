永采烘焙坊違建 台中都發局已排拆

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台中永采烘焙坊違反都市計畫法土地使用分區，台中市政府已按程序列管排拆，並在2月裁罰6萬元罰鍰。(資料照片)

台中永采烘焙坊因實習生離職，竟要求每人賠償59萬元，消息曝光後引起撻伐，相關違法行為遭揭發，台中市勞工局7日已就勞資糾紛部份開出100萬元罰單。今日再傳因其開設在「第一種住宅區」，已違反都市計畫法土地使用分區，台中市政府都發局表示，已按程序列管排拆，並在2月裁罰6萬元罰鍰。

台中市都發局表示，永采烘培坊土地使用分區為「第一種住宅區」，依據土地使用管制規定禁止作烘焙坊使用。都發局已於106年2月23日裁罰永釆負責人6萬元在案。未領有建築物使用執照部分，都發局表示，市府針對全市違建訂有處理標準，永采烘培坊建築物則於104年7月21日查報認定為新違章，已按程序列管排拆。

(中時電子報)