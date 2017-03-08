川台農業論壇 蔣丙坤：安居樂業是兩岸共同願望

兩岸官方交流冰封之際，第4屆川台農業論壇今天(8)上午依舊在淡水登場，前海基會董事長江丙坤致詞時表示，過去國民黨執政時，以「九二共識」作為基礎，為兩岸帶來包括農業合作等和平紅利。「兩岸共同願望是安居樂業，安居是沒有戰爭，樂業是經濟繁榮，這是我們努力的目標。」

由四川省現代農業促進中心、四川省海峽兩岸交流促進會和《旺報》聯合舉辦的「2017兩岸（四川）農業合作論壇」（第四屆川台農業論壇）今天在淡水舉行，今年主題為「農村一二三產業融合與新產業新業態發展」。

據悉，該論壇是按照2014年「首屆川台農業合作論壇」達成的《深化川台農業合作的共同願景》，每年輪流在川台兩地舉行的農業交流活動。

本屆論壇邀請了新北市副市長李四川、旺旺集團副董事長胡志強、四川省委農村工作委員會主任曲木史哈、前海基會董事長江丙坤、前農委會主委彭作奎等，以及台灣各地農會代表與兩岸農業專家學者共300多人參加。

四川省委常委、省委農村工作委員會主任曲木史哈致詞時指出，近幾年，川台農業合作不斷深化擴大，四川已成功推進200多個台資農業合作項目，投資超過140億人民幣（約合700億新台幣），涉及農產品加工、種養殖、有機農業、生態觀光農業、農業生技等領域。

他表示，與台灣進行交流發展，是為了促進兩岸人民交流，衷心希望川台農業合作不斷取得新成果，為兩地帶來新機運。也期待明年在四川舉辦第五屆時，再推出一批農業示範基地，為鞏固兩岸交流發展添磚加瓦。

前海基會董事長、「三三會」董事長江丙坤則表示，四川是天府之國，也是將來台商到西部發展的首選。過去台商大部分都集中在沿海地區，但這些省分近年工資上漲、勞力短缺，台商面臨轉型升級，而四川剛好是台商重視的地區。

江丙坤強調，不只農業合作，過去國民黨執政時，以「九二共識」作為基礎，帶來許多兩岸和平紅利。「兩岸共同願望是安居樂業，安居是沒有戰爭，樂業是經濟繁榮，這是我們努力的目標。」

前農委會主委、亞洲大學講座教授彭作奎則以「兩岸新局勢下的農業交流」為題進行演說，他表示，近年大陸在種植業迎頭趕上，現代農業示範區到2015年已有283個，並有29個台灣農民創業園，其中四川就有2個。

他認為，未來的兩岸農業合作，應該是發展智慧農業，以大陸優勢的互聯網技術、台灣的智慧農業科技等方面，共同促進兩岸農業現代化。

(中時)