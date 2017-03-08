動保法協商放生說表述錯誤 林岱樺道歉

民進黨立委林岱樺對動保法修法的放生說惹出爭議，今天發表兩點聲明，辦公室並以新聞稿說明林岱樺為表述疏誤，本於負責，誠心道歉，願意繼續與農委會溝通，更尊重黨團的決定。

林岱華聲明強調要解決棄養問題，反對任意放生、更反對商業放生；感謝各界不同意見的個人與團體，未來修法過程中，一定邀請不同意見者與團體提供寶貴意見。她也主張該思考對於真正的宗教放生的配套措施。

林岱樺日前因主持動保法和野保法修法協商，對於棄養與放生說舌戰林務局長林華慶，會議錄影畫面曝光後，引發網路熱議。

當時林岱樺在會中詢問林華慶，有人就是沒辦法養動物了，要放生，應該能放到收容所。但林華慶認為，棄養動物就是違法，並主張如果不養，可以送回店裡面，不能棄養，雙方無交集。

林岱樺今天中午12時40分親上火線發表聲明，強調要解決棄養問題，反對任意放生、更反對商業放生；感謝各界不同意見的個人與團體，未來修法過程中，一定邀請不同意見者與團體提供寶貴意見。

另外，林岱樺國會辦公室也發布「慈悲與理性」林岱樺針對野保法朝野協商爭議公開說明回應新聞稿。全文如下：

堅持，源於慈悲；道歉，本於負責。岱樺，誠心為「野保法」修正引發的爭議與誤會，表達最深的道歉，更感謝各方的指正、批評。釋放將死的動物是人所本有的仁心。將被人類捕捉及將宰殺的動物放歸大自然的行動，被稱為放生。在佛教、道教信仰與儒家文化之下，放生被視為一種善德，也經常被佛教作為修行仁慈的儀軌。

聖嚴法師曾經表示：「放生是從戒殺而衍生的，也可以說，戒殺的進一步必定是放生。戒殺僅是止惡，是消極的善行，放生救生才是積極的善行；如果僅僅止惡而不行善，不是大乘佛法的精神」岱樺當然認知，棄養、放死與生態之間，已使放生的慈悲本質出現變化；因而，法律亦應與時俱進。漁業署100年4月1日公告實施「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，應該也是自此出發；值得思考的是，雖有公告，但政策宣導做足了嗎？

或許有人以為，放生是愚昧的慈悲；我不想辯駁。身為立委，法律的周延性、可行性，以及是否因為惡意棄養和商業行為而限制了真正的宗教放生？是我不放棄的堅持。農委會可以祭出罰則，這是最簡單的行政作為；然而，在嚴格納管的同時，是不是該有對於真正宗教放生的配套輔導？包括必要的申請、適當的區域與相對的收容協助。

岱樺為自己的表述疏誤，本於負責，誠心道歉。在「野保法」的修正上，願意繼續與農委會溝通，更尊重黨團的決定。 1060308

(中央社)