考試院審年改 李來希籲提精算報告

考試院今天審查年金改革法案，受邀列席發表意見的公務人員協會理事長李來希要求銓敘部必須提出精算報告，軍公教勞年金改革同步實施；也有代表要求考試院將方案退回銓敘部。

考試院上午審查公務人員退休撫卹法草案，由考試院副院長李逸洋主持；為求周延，審查會特別邀請中華民國公務人員協會、中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會、中華民國各級公教退休人員總會、公職退休人員聯誼暨關懷服務總會等4個團體列席，發表意見。

公務人員協會理事長李來希會後受訪表示，他在會中表達反對違反法治國理念的改革、反對違反程序正義的改革、反對假造數據案例沒有統計資料的改革。

李來希說，他要求銓敘部必須提出改革方案所依據的精算報告的統計資料，但到現在都看不到，請問所得替代率從9成減至7成、6成，能省多少錢？提撥率12%提高到18%，增加多少錢？改革後只能延後13年破產，如果沒有統計資料，怎麼知道，不是亂講的嗎？

李來希要求軍公教勞年金改革同步實施，不能柿子挑軟的吃，一定要訂日出條款。也有列席的軍公教代表要求考試委員將方案退回銓敘部重新擬定，不要審查。

李來希轉述，李逸洋對列席團體的發言幾乎沒有表示意見，也沒有承諾；他呼籲考試院做為憲政獨立運作機關，應該挺起胸、開大門走大路，規劃可長可久制度。1060308

(中央社)