考試院審年改 李來希籲提精算報告
考試院今天審查年金改革法案，受邀列席發表意見的公務人員協會理事長李來希要求銓敘部必須提出精算報告，軍公教勞年金改革同步實施；也有代表要求考試院將方案退回銓敘部。
考試院上午審查公務人員退休撫卹法草案，由考試院副院長李逸洋主持；為求周延，審查會特別邀請中華民國公務人員協會、中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會、中華民國各級公教退休人員總會、公職退休人員聯誼暨關懷服務總會等4個團體列席，發表意見。
公務人員協會理事長李來希會後受訪表示，他在會中表達反對違反法治國理念的改革、反對違反程序正義的改革、反對假造數據案例沒有統計資料的改革。
李來希說，他要求銓敘部必須提出改革方案所依據的精算報告的統計資料，但到現在都看不到，請問所得替代率從9成減至7成、6成，能省多少錢？提撥率12%提高到18%，增加多少錢？改革後只能延後13年破產，如果沒有統計資料，怎麼知道，不是亂講的嗎？
李來希要求軍公教勞年金改革同步實施，不能柿子挑軟的吃，一定要訂日出條款。也有列席的軍公教代表要求考試委員將方案退回銓敘部重新擬定，不要審查。
李來希轉述，李逸洋對列席團體的發言幾乎沒有表示意見，也沒有承諾；他呼籲考試院做為憲政獨立運作機關，應該挺起胸、開大門走大路，規劃可長可久制度。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。