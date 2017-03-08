防止偽藥流竄 親民黨團提修法加重刑責

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親民黨總召李鴻鈞今天表示，為遏止不法，針對製藥或輸入偽藥或禁藥者，將提案修法比照重罪刑度，改為處5年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、幹事長陳怡潔、周陳秀霞今天在立法院召開「大人吃偽藥、小孩吃毒藥」記者會，並邀請食藥署副署長吳秀英、健保署主任秘書沈茂庭與會。

李鴻鈞指出，台灣偽藥嚴重氾濫，冠脂妥偽藥是有規模、系統性的製作，每年食藥署定期稽查主要針對無執照販賣處方藥，對於偽藥毫無所悉，應加速落實藥品來源與流向之追溯追蹤系統。

陳怡潔說，偽藥出現是因「有利可圖」，衛福部要檢討藥品供貨制度並規範藥品議價空間。

李鴻鈞表示，為遏止不法，針對製造或輸入偽藥或禁藥者，原藥事法刑度為處10年以下有期徒刑，將提案修法比照重罪刑度，改為處5年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

他說，針對明知為偽藥或禁藥，而有販賣、供應、調劑、運送等行為者，改處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

吳秀英表示，藥事法中已規定，經公告之藥品，業者應建立藥品來源及流向之追溯或追蹤系統，採電子申報的方式，對於提高罰則，則尊重立委的建議。

吳秀英說，未來將加強藥品通路管理，強化鼓勵通報獎勵措施，偽藥下架回收制度也會強化，同時也會跟健保署充分合作，利用大數據分析 找出異常申報情形，並與檢調相互合作。

沈茂庭指出，以後會定期提供重要藥品的使用量，由食藥署、健保署及廠商來核對進口量、製造量及使用量間的差別，若差異太大，可能就會啟動調查機制。

關於冠脂妥偽藥的處理，吳秀英表示，目前嫌疑犯已抓到，也知道源頭在哪，但基於偵查不公開不便發佈，昨天已跟原廠討論，藥廠願意回收換貨且庫存充足，也在設計更精緻的防偽標誌。換藥會以地區醫院、診所、藥局優先，也將立刻核對醫學中心、區域醫院的庫存是否為真品。1060308

(中央社)