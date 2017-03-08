互控傷害案開庭 李妍憬：以後會乖一點

藝人李妍憬與賀姓計程車司機的互毆案件，台北地方法院今天首度開庭；李說，自己有誠意、也願意無條件和解，但對方不同意，希望這件事情能早點落幕，「我以後會乖一點」。

這起案件源於，李妍憬在去年10月30日清晨3時許，與劉姓友人離開信義區夜店，搭乘計程車準備前往松山路時，與賀姓計程司機發生口角，雙方爆發肢體衝突。

北檢日前偵結這起互控傷害案，起訴李妍憬與賀姓司機，當時與李同車的劉姓友人，檢方則做出不起訴處分。

北院今天首度開庭，賀姓司機並未到庭，李妍憬與劉姓友人在律師陪同下出庭。

李妍憬向法官說，事發迄今有釋出善意要調解，她和劉姓友人願意無條件和解，但賀姓司機要求她們賠償新台幣15萬元，讓調解無法達成。

「希望法官可以體諒我，找出一個最好的解決辦法！」李妍憬指出，自己是公眾人物，這件事情已對她的生活造成很大的影響，「所以這段時間我選擇住在上海，不再針對此事在媒體上公開談話、不浪費媒體資源，但我也需要工作，希望法律可以幫幫她，我有錯的地方也有認錯」。

法官庭末諭知，本案下次開庭時間為4月5日早上；李妍憬離開法庭，面對記者提問時表示，當事人（賀姓司機）沒有出庭，沒辦法有一個完整回復，但法官也支持他們和解，「這件事情真的不是一件那麼大的事情，不希望浪費社會資源，我們也有意願要和解，希望這件事情早點落幕，我以後會乖一點」。1060308

(中央社)