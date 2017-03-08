談李元簇 徐耀昌：他以身為台灣人為榮

前副總統李元簇凌晨辭世，享壽94歲。苗栗縣長徐耀昌指出，李元簇具政治家風範，是值得尊敬的長者，從年輕時來台再沒回過大陸，常被叫「外省人」的他，總以身為台灣人為榮。

前副總統李元簇民國12年出生於大陸湖南省，曾任法官、教育部長、法務部長、總統府秘書長，李登輝執政時擔任中華民國第8任副總統，因謹守分際、行事低調，被外界形容為「沒有聲音的副總統」。

民國85年卸下國家副元首職務後，李元簇便淡出政壇，定居苗栗縣，退休生活過得平淡自在，對於政局紛紛擾擾，他向來不評論也不過問，更鮮少公開露面。

104年親民黨主席宋楚瑜為選舉總統登門請益，兩人晤談近20分鐘，會面結束時，李元簇特別坐著輪椅、拿著兩人昔日合影照片，送宋楚瑜到門口，並送上「包種茶」祝福，這也是他生前最後一次較為人所知公開露面。

「他是值得尊敬的一位長者，具有高度政治風範」因公務行程在台北的苗栗縣長徐耀昌，獲知李元簇辭世消息表示哀悼、惋惜。

徐耀昌指出，李元簇卸任後偕妻住在苗栗南庄，後來因為妻子健康狀況不佳，為方便醫療照顧，先在頭份鎮興隆里租屋，因緣際會才買下目前位於山下里的獨棟透天厝，早期還能在附近爬山、走路運動，隨著年事漸高，體力大不如前，又因腎臟病長期洗腎。

徐耀昌回憶，19年前李元簇妻子徐曼雲過世，當時他正忙於頭份鎮長連任競選，抽空前往弔唁時，李元簇還特別告訴他「我會去投票」，令徐耀昌相當感動，也一直銘記在心。

李元簇卸任後不問政事，但與他交情深厚的親民黨主席宋楚瑜向他請益時，李元簇總是耳提面命「要親民、愛民」，並叮囑政策要讓人民放心、選舉後勿忘重要原則方向，讓人深感他的政治智慧。

徐耀昌說，李元簇出身於湖南，早期省籍情結嚴重時，常被說是「外省人」，他常說自己20多歲拿了個背包就來到台灣，一待幾十年，「你們說我是哪裏人？」他大半生都奉獻給台灣，也以身為台灣人為榮。1060308

(中央社)