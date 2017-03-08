陸專家籲廣東香港做好防控霧霾工作

我要評比

據報導，在中國大陸北京市出席大陸全國「兩會」的大陸呼吸疾病專家鍾南山呼籲廣東和香港做好防控霧霾的工作。

官方香港電台報導，中國工程院院士、廣州呼吸疾病國家重點實驗室主任鍾南山在「兩會」上說，前幾年廣東省東莞市出現嚴重霧霾，當時對香港造成影響，因此需要做好聯防聯控的工作。

目前粵港兩地已有相關機制預防霧霾。

據報導，鍾南山說，霧霾治理不好，問題比嚴重急性呼吸症喉群更更嚴重。

大陸全國兩會是指大陸全國人民代表大會與中國人民政治協商會議全國委員會所召開的會議。1060308

(中央社)