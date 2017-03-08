林岱樺放生說 段宜康：生態教育負面教材

民進黨立委段宜康今天表示，立委林岱樺的動物放生說，是生態教育的負面教材，當然令人憤慨，要求農委會不能讓步，黨團幹部不能簽字。

民進黨立委林岱樺日前主持動保法修法協商，她主張如果民眾不養動物了，應可送到收容所，但林務局長林華慶認為棄養就是違法，對於棄養與放生說，林岱華舌戰林華慶錄影畫面曝光，引發網路熱議。

身兼民進黨政策會執行長立委段宜康下午受訪表示，放生行為造成台灣生態極大困擾，不論有無因此從中圖利，不是值得鼓勵的觀念與行為，政府還要承擔這樣的責任，是非常離譜的事情，是生態教育的負面教材，當然令人憤慨。

段宜康說，這個話題談了不只一次，已要求農委會絕對不能讓步，也請民進黨立法院黨團幹部不可簽字放行，政策可以討論，但民進黨的立場必須站穩。

對於林岱樺有關修法主張一案民進黨團內部是否討論過？段宜康說，不記得過去是否曾在黨團會議討論，但這是公共議題，過去在公眾媒體上已經討論過，各自可以表達意見，但他的態度就是有意見直接講，表達方式非常直白。1060308

(中央社)