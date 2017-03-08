婦女節也該慶祝男人 加總理夫人惹議

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的夫人，今天在國際婦女節前夕一席男人也應在婦女節獲慶賀的話，在社群媒體掀起風波。

法新社報導，杜魯道的夫人蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）在她的Instagram寫道：「表彰國際婦女節的同時，讓我們也慶祝生活裡鼓勵我們、尊敬對待女性的那些男性。」

蘇菲還貼出一張她與自詡男女平權丈夫的合照，照片裡兩人牽著手並凝視對方雙眼。她也敦促女性一起貼出與男性另一半的合照。

她寫道，透過這種方式加入「有助感召更多男性，加入為所有人打造更平權明天的奮鬥...因為#平等是一切」。

不過蘇菲此舉也引發眾多批評。保守派國會議員藍佩爾（Michelle Rempel）在推特說：「我的手向來不需要人來牽。婦女節就只是關於女性，不是男人」；1名溫哥華的婦女則寫道「這簡直錯得離譜，離譜到我都不知從何說起」。

許多人湧入蘇菲的Instagram留言批評。網友electrik.barbarella寫道：「抱歉，妳說什麼？男性已有足夠的崇敬、支持了，請不要在一年唯一承認女性操勞的1天搞什麼『人人平等』這套。」

網友smokeyrow寫道：「難不成是『國際讚揚男性善待女性節快樂』嗎？這真倒盡我的胃口。」

不過蘇菲似乎選擇正面迎戰這些批評，在今晚另一則貼文說：「也好，現在我們可以來對話。我們的目標是性別平權，並為能使男性與女性攜手合作而奮鬥，藉著讓我們的男孩與女孩手牽手，創造出不同。這是關於追求平權旅途上，我們應彼此團結的事。」（譯者：中央社陳亦偉）1060308

(中央社)