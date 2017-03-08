合歡山再飄雪 追雪民眾興奮

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合歡山飄雪，道路結冰，仁愛鄉警方依照往例，進行交通管制。（圖／仁愛警分局提供）

合歡山飄雪，網友將下雪實況ｐｏ上臉書社團。（圖／擷取自臉書合歡山玩雪團）

低溫加上水氣夠，合歡山今日早晨下雪，飄雪斷斷續續，夾雜著雨水，道路已積薄雪，仁愛鄉警方啟動雪季勤務，武嶺至大禹嶺限加掛雪鍊車輛通行。

根據中央氣象局資料，合歡山今日清晨至中午氣溫約攝氏0.3度至1.2度之間，雖然未達零下，但因水氣夠，斷斷續續飄雪，因夾雜著雨水，多數雪花達到地面化為雨水，道路結冰，並有部分路段有積雪。

翠峰派出所所長林慶松表示，目前山上起濃霧，合歡山從清晨5點多斷斷續續飄雪，上午11時半前雪停，低窪處積雪較多，但武嶺至大禹嶺路面結冰，要加掛雪鍊才能通行。

昨日晚間就有遊客上山賞雪，等到飄雪立即將影片或照片PO上臉書，引起許多追雪網友的關注。

(中時)